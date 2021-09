F1-update: Verstappen niet in paniek, De Vries aast op F1-stoeltje

Na 36 jaar afwezigheid keerden de Formule 1-bolides vrijdag eindelijk terug op het circuit van Zandvoort. Op het vernieuwde circuit volgde een hectische trainingsdag vol onderbrekingen, doordat onder andere de Mercedes-motoren van Sebastian Vettel en klassementsleider Lewis Hamilton de geest gaven. Nikita Mazepin parkeerde zijn Haas in de grindbak en zorgde daarmee eveneens voor een code rood, wat onder andere Max Verstappen slecht uitkwam qua timing. Uiteindelijk sloot de Red Bull-coureur de eerste dag van zijn thuisrace op een vijfde plaats af.

Verstappen was niet de enige Nederlander die vrijdag het onderwerp van gesprek was in de Formule 1-paddock. Ook Nyck de Vries wist de tongen behoorlijk los te krijgen in de badplaats. De kans is namelijk aanwezig dat ook de coureur uit Sneek volgend jaar deel uitmaakt van het Formule 1-veld, al hangt dat wel nog af van Alexander Albon en diens kansen bij Williams. Hoe dat precies zit, zie je bovenaan deze pagina in een nieuwe Formule 1-update vanuit Zandvoort.

