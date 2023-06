F1-update: Verstappen nog niet blij met RB19 over kerbs, Ferrari grotere uitdager dan Mercedes?

De vrijdag in Montreal was allesbehalve een normale F1-trainingsdag. Het begon met een stroomstoring in de paddock, waardoor teams de bandenwarmers in allerijl op aggregaten moesten aansluiten. Toen de stroom terug was, bleek een probleem met de beveiligingscamera's roet in het eten te gooien. De beelden kwamen met twintig à dertig seconden vertraging binnen bij de FIA, waardoor race control het onverantwoord achtte om te rijden. De beslissing om de tweede training met dertig minuten te verlengen en om die dertig minuten er vooraan te plakken, is vervolgens wel een goede gebleken - des te meer omdat het richting het einde van die sessie met bakken uit de lucht kwam.

Na afloop van die tweede training was Mercedes ineens met twee auto's bovenaan de tijdenlijst te vinden. Het optreden van Lewis Hamilton en George Russell is bemoedigend te noemen, al hielden beide coureurs na afloop zelf nog een belangrijke slag om de arm. Zo lieten ze terecht optekenen dat zij een ander runplan hebben afgewerkt dan Red Bull en Ferrari en dat zij daardoor de kwalificatiesimulaties onder betere baanomstandigheden hebben afgewerkt dan de rest. Het maakt de uitslag en vooral het gat ietwat vertekend en maakt ook dat James Allison nog altijd wel eerst wil zien of Mercedes ook op het hobbelige Circuit Gilles Villeneuve goed mee kan komen.

Met de hobbels is meteen een cruciaal aspect genoemd. Zo liet Max Verstappen na de tweede training weten nog niet helemaal tevreden te zijn met het gevoel in de RB19. Vooral over de hobbels en de kerbstones liet het volgens hem nog te wensen over. De Limburger herhaalde dat die dingen niet de sterkste punten van de Red Bull-bolide zijn, zoals hij in Monaco ook had laten weten. Volgens de regerend wereldkampioen is er nog 'werk aan de winkel' en kan Red Bull vooral qua comfort bij het aanvallen van de kerbs nog een betere balans vinden. Red Bull-topadviseur Helmut Marko kijkt wat betreft de concurrentie trouwens meer naar Ferrari dan naar Mercedes. De Oostenrijker liet vrijdag weten dat de Scuderia sterk oogt en voegde toe dat de lange run van Charles Leclerc ongeveer even snel was als die van Verstappen, hetgeen ook door de cijfers wordt onderbouwd.

Al deze aspecten komen natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als een technische analyse van de Aston Martin-updates en hoe uiteenlopende weersverwachtingen voor zaterdag en zondag de teams voor interessante set-up vragen kunnen stellen.

