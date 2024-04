F1-update: Max Verstappen niet blij met long runs, werken aanpassingen Red Bull?

Max Verstappen staat in Japan voor het derde seizoen op rij op pole-position. De wereldkampioen hield Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez nipt van het lijf en liet na afloop weten dat zijn Q3-ronden niet perfect waren. Verstappen pushte naar eigen zeggen iets te veel in sector 1 en verloor terrein vanaf bocht 13. Belangrijker is dat hij niet tevreden was over de long runs en dat Red Bull de afstelling na de derde training nog heeft aangepast. Hoe kijkt Verstappen met dat in het achterhoofd naar de race en waardoor kon Pérez ineens beter voor de dag komen? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als het tegenvallen van Ferrari over één ronde (maar de goede race pace), de Q3-notering van Yuki Tsunoda en welke tactische elementen de race interessant kunnen maken.

