F1-update: Max Verstappen niet blij met F1-experiment, dit zijn de Red Bull-updates De vrijdag in Hongarije mag gerust een atypische Formule 1-trainingsdag worden genoemd. Max Verstappen was voor de verandering eens niet bovenaan de tijdenlijst te vinden en moest die eer aan Charles Leclerc laten. Verstappen tekende zelf voor de elfde tijd, al zegt de ranglijst bijzonder weinig. Na afloop ging het in de paddock vooral over het kwalificatie-experiment van F1, waardoor de coureurs vrijdag vooral banden moesten sparen. Verstappen was daar niet over te spreken en kreeg bijval van Lewis Hamilton. Daarnaast ging het op de Hungaroring veelvuldig over de upgrades van Red Bull, die Sergio Perez met zijn crash nog iets beter liet zien. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als de eerste dag van Daniel Ricciardo sinds zijn rentree.