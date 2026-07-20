Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ferrari heeft kritiek op de "mega-strenge" straf voor Lewis Hamilton tijdens de F1-GP van België

Formule 1
GP van België
Ferrari heeft kritiek op de "mega-strenge" straf voor Lewis Hamilton tijdens de F1-GP van België

F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell

Formule 1
GP van België
F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell

Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem

Formule 1
GP van België
Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem

Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Formule 1
GP van België
Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Formule 1
GP van België
Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Formule 1
GP van België
Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Formule 1
GP van België
Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Ferrari door stewards op het matje geroepen na incident met Hamilton in de pitstraat waarbij een monteur werd geraakt.

Formule 1
GP van België
Ferrari door stewards op het matje geroepen na incident met Hamilton in de pitstraat waarbij een monteur werd geraakt.
Formule 1 GP van België

F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell

De zondag tijdens de Grand Prix van België uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Kimi Antonelli heeft de Formule 1 Grand Prix van België gewonnen, maar de race in Spa-Francorchamps is vooral een nieuwe tik voor George Russell geworden. De Brit was al vroeg klaar na contact met Lewis Hamilton, maar was vooral verbolgen over wat daaraan vooraf is gegaan: een probleem met de deployment op Kemmel Straight. Toto Wolff heeft na afloop erkend dat alle Mercedes-aangedreven auto’s batterijproblemen bij de start hadden, hetzij in verschillende mate. Dit staat nog los van het onderwerp dat het Spa-weekend heeft gedomineerd: het zelflerende aspect van de power units. Max Verstappen heeft dat een jungle genoemd en stelde dat hij in de eerste ronde een ‘vliegtuigcrash’ moest voorkomen. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals Ferrari, de race pace van McLaren en het besluit van de stewards om Lewis Hamilton geen tijdstraf te geven voor de unsafe release.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ferrari heeft kritiek op de "mega-strenge" straf voor Lewis Hamilton tijdens de F1-GP van België

Formule 1
GP van België
Ferrari heeft kritiek op de "mega-strenge" straf voor Lewis Hamilton tijdens de F1-GP van België

F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell

Formule 1
GP van België
F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell

Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem

Formule 1
GP van België
Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem

Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Formule 1
GP van België
Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri
Vorig artikel Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Formule 1
Formule 1
GP van België
Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

Formule 1
Formule 1
GP van België
Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Meer van
Lewis Hamilton

Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Formule 1
Formule 1
GP van België
Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Hamiltons Ferrari voelde 'niet hetzelfde' na crash in training voor GP van België

Formule 1
Formule 1
GP van België
Hamiltons Ferrari voelde 'niet hetzelfde' na crash in training voor GP van België

Waarom Leclerc door remproblemen achter zijn Ferrari-teamgenoot aanloopt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom Leclerc door remproblemen achter zijn Ferrari-teamgenoot aanloopt
Meer van
Ferrari

Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Formule 1
Formule 1
GP van België
Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Leclerc verklaart verwarring rond gele vlag die hem plek kostte in F1-kwalificatie België

Formule 1
Formule 1
GP van België
Leclerc verklaart verwarring rond gele vlag die hem plek kostte in F1-kwalificatie België

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Bekijk meer