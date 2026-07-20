F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell
De zondag tijdens de Grand Prix van België uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Kimi Antonelli heeft de Formule 1 Grand Prix van België gewonnen, maar de race in Spa-Francorchamps is vooral een nieuwe tik voor George Russell geworden. De Brit was al vroeg klaar na contact met Lewis Hamilton, maar was vooral verbolgen over wat daaraan vooraf is gegaan: een probleem met de deployment op Kemmel Straight. Toto Wolff heeft na afloop erkend dat alle Mercedes-aangedreven auto’s batterijproblemen bij de start hadden, hetzij in verschillende mate. Dit staat nog los van het onderwerp dat het Spa-weekend heeft gedomineerd: het zelflerende aspect van de power units. Max Verstappen heeft dat een jungle genoemd en stelde dat hij in de eerste ronde een ‘vliegtuigcrash’ moest voorkomen. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals Ferrari, de race pace van McLaren en het besluit van de stewards om Lewis Hamilton geen tijdstraf te geven voor de unsafe release.
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