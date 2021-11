F1-update: Verstappen mikt op ander startnummer, nachtwerk voor F1-teams

In een nieuwe F1-update praten Ronald Vording en Koen Sniekers je uitgebreid bij over de 'mediadag' op het circuit van Interlagos, waar Max Verstappen de verzamelde pers bijpraatte over een bezoekje aan schoonvader Nelson Piquet en onthulde dat hij volgend jaar liever niet meer met startnummer 33 rijdt. Uiteraard blikte de WK-leider ook vooruit op het komende Grand Prix-weekend. Ondanks een dominante zege in Mexico ziet Verstappen zich niet zomaar als de favoriet voor de zege in Brazilië, al kruipt ook titelconcurrent Lewis Hamilton graag in de underdogrol.

Verder in de video bovenaan deze pagina ook aandacht voor het silly season bij de teambazen, alles over de logistieke stress bij de teams, een opvallend appje van Charles Leclerc en antwoord op de vraag wat de Formule 1-coureurs eigenlijk zelf vinden van een sprintrace, die deze zaterdag weer op het programma staat.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!