F1-update: Verstappen met witte Honda in voetsporen van vader Jos

Tweeëntwintig nadat Jos Verstappen al veelbelovende testkilometers maakte in een maagdelijk witte Honda zal dit weekend ook zoon Max achter het stuur kruipen van een witte Honda-aangedreven F1-bolide. Met een speciale livery spreekt Red Bull Racing dit weekend haar dank en waardering uit tegenover motorleverancier Honda, dat aan het einde van dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1. In een nieuwe F1-update bespreken we hoe de samenwerking tussen Red Bull en Honda middels een ‘zachte landing’ precies wordt afgebouwd en wat Max Verstappen eigenlijk vindt van de eenmalige kleurstelling.

Uiteraard ook aandacht voor de verwachtingen van Verstappen voor het raceweekend in Turkije en hoe het nu zit met de eventuele motorwissel voor titelrivaal Lewis Hamilton? Tenslotte ook aandacht voor de 'bromance' tussen Verstappen en Fernando Alonso, een rijderswissel in de medical car en classic Kimi Raikkonen in de persconferentie.

