F1-update: Verstappen met kater zomerstop in, Lucky Lewis na fout Bottas

Voor de tweede race op rij ging het in Hongarije al in de eerste ronde mis voor Max Verstappen. De Nederlander werd – net als Sergio Perez en Lando Norris – de dupe van een beginnersfout van Valtteri Bottas. Wat was na afloop de reactie van de Red Bull-coureur en hoe keek de Fin zelf eigenlijk terug?

In de video bovenaan deze pagina ook uitgebreid aandacht voor de overige hoofdrolspelers. Zo pakte Esteban Ocon zijn allereerste overwinning in de Formule 1 na knap teamwork van Fernando Alonso, die Lewis Hamilton lang achter zich wist te houden met een staaltje verdedigen uit het handboek. De Brit duikt overigens wel als WK-leider de zomerstop in, ondanks een strategische blunder van zijn team bij de herstart.

