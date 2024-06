F1-update: Verstappen maant Red Bull tot upgrades, brand en pole bij McLaren

Lando Norris heeft in Barcelona de tweede pole-position uit zijn Formule 1-carrière gepakt. Het markeert een bijzondere dag voor McLaren, waar voor de derde training brand uitbrak in de hospitality. Het leidde tot brandweerauto's en ambulances in de paddock, al is het teamlid dat naar het ziekenhuis is gebracht in orde. Het is natuurlijk het belangrijkste nieuws van de dag, al werkte Norris nadien naar eigen zeggen 'een perfecte kwalificatieronde' af. Het was genoeg om Max Verstappen nipt van pole te houden, al maande de wereldkampioen Red Bull in de persconferentie en mediasessies die volgden vooral tot updates. Volgens de wereldkampioen komt het team al weken 'wat snelheid tekort' en moet hij dat eigenhandig compenseren. Om McLaren ook op lange termijn de baas te kunnen blijven, is er progressie met de RB20 nodig. "Andere teams hebben grotere stappen gezet dan wij." Laurens Stade en Ronald Vording bespreken Verstappens woorden uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als Lewis Hamilton, de kwalificatie van Ferrari, Sergio Pérez en een voorbeschouwing op de race.

