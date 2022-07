F1-update: Verstappen maalt niet om boegeroep op Silverstone, primeur Sainz

"Dit was helemaal geen speciaal rondje, vooral een rondje om eentje op het scorebord te zetten", liet Carlos Sainz na zijn allereerste pole-position optekenen. Het zegt veel over de verbazing bij de Spanjaard, die overigens ook nog wel te verklaren valt. Ten eerste klopten de deltatijden op het stuur niet helemaal en ten tweede waren Max Verstappen en Charles Leclerc met hun laatste poging sneller onderweg. Een halve spin van de Monegask gooide voor beide mannen echter roet in het eten, voor Verstappen doordat een gele vlag en liften de onvermijdelijke gevolgen waren.

Het heeft volgens Christian Horner drie à vier tienden gescheeld, al bekeek zowel hij als ook Verstappen de zaak liever positief. Beide mannen waren erg te spreken over de wijze waarop Red Bull het na een stroeve vrijdag had omgedraaid. Verstappen zei vrijdag al 'te weten welke richting het op moest' en dat bleek een etmaal later te kloppen. Wat betreft de set-up heeft Red Bull volgens Horner weer gekozen voor iets minder downforce en met name voor een droogweerafstelling. Het moet zondag iets meer topsnelheid geven, al waren de verschillen uit de derde vrije training wel vertekend. Waarom dat is, wordt logischerwijs besproken in de video bovenaan deze pagina.

Daarin ook aandacht voor Verstappen die allesbehalve maalt om het boegeroep door de Britse fans op Silverstone en aandacht voor het upgradepakket van Mercedes, waar technisch directeur Mike Elliott tekst en uitleg over heeft gegeven. De zeer welkome opsteker van Nicholas Latifi mag natuurlijk ook niet ontbreken, net als een nieuwe twist in het porpoising-debat, waarin de focus nu al is verschoven naar 2023 (lees er hier meer over). Tot slot komt een vooruitblik op de race aan bod, waarin naast het weer vooral de tactiek en de bandenslijtage doorslaggevend lijken te worden.

Win kaarten voor een unieke F1-tentoonstelling!

Op ons YouTube-kanaal kun je overigens ook kaarten winnen voor een unieke expositie in het Louwman Museum! Van 1 juli tot en met 4 september staat de geschiedenis van de Dutch Grand Prix centraal in de F1 Legends-tentoonstelling. Motorsport.com mag 5x2 kaarten weggeven voor deze unieke expositie, waarin onder meer de historische Mercedes W196 van Juan-Manuel Fangio en de Lotus 33 van Jim Clark te bewonderen zijn. Weten hoe je kunt winnen? Abonneer je op ons YouTube-kanaal en beantwoord de prijsvraag in de F1-update van donderdag!

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!