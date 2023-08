F1-update: Max Verstappen legt uit waarom regen in Dutch GP geen (grote) zorg is Het Formule 1-weekend in Zandvoort is donderdag traditiegetrouw afgetrapt met de mediadag. Max Verstappen stond logischerwijs in het middelpunt van alle belangstelling en ging onder meer in op de RB19 op high-downforce circuits, de afstelling voor een eventuele regenrace en de toekomst van de Dutch Grand Prix. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe F1-update, net als de verwachtingen van Ferrari en Mercedes, het contractnieuws bij Haas en Yuki Tsunoda die Daniel Ricciardo en Nyck de Vries met elkaar vergelijkt.