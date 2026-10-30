Formule 1 GP van Mexico

F1-update: Max Verstappen bespreekt de lessen van Austin, Alonso haalt hard uit

De mediadag voor de Grand Prix van Mexico uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock in Mexico-Stad.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 06:02

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De grote hoogte van het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico stelt Formule 1-teams altijd voor grote uitdagingen, maar anno 2026 nog net iets meer. Het heeft aan de power unit-kant vooral te maken met de turbo en daarmee samenhangend het wegvallen van de MGU-H. Ook wat betreft de vleugelstanden is het dit jaar anders door de actieve aerodynamica, waardoor Isack Hadjar al de verwachting heeft uitgesproken dat het “slippery as hell” wordt voor de coureurs. Verder gingen hij en Max Verstappen in op de pijnpunten die ervoor zorgden dat Red Bull in Austin niet de volledige potentie van de RB22 kon benutten. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de afwezigheid van Kimi Antonelli tijdens de mediadag in Mexico, de vraag of Ferrari dit weekend favoriet is en opnieuw gepeperde uitspraken van Fernando Alonso.

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