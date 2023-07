F1-update: Max Verstappen legt latere pitstop in sprintrace België uit, zicht probleem in F1?

De zaterdag in België kende met meermaals uitstel en enkele onderbrekingen een atypisch verloop, al is het belangrijkste voor het aanwezige publiek geweest dat alle Formule 1-sessies in ieder geval doorgang hebben gevonden. Het publiek dat bleef zitten - waarover Max Verstappen trouwens zei "respect, ik had het zelf misschien niet gedaan in de modder" - kreeg uiteindelijk een prachtige sprint shootout en een vermakelijke sprintrace voorgeschoteld.

In beide gevallen trok Verstappen aan het langste eind, al moest hij de leiding na de rollende start achter de safety car even aan Oscar Piastri laten. De McLaren-coureur ging bij de eerste mogelijkheid meteen naar intermediates, terwijl Verstappen pas een rondje later naar binnen ging. Het was volgens de wereldkampioen de veiligste keuze voor Red Bull Racing. De constructeurskampioen heeft de eerste pitboxen en dat had ditmaal kunnen betekenen dat Verstappen na zijn eigen pitstop alle andere coureurs die naar binnen gingen had moeten laten passeren. De Limburger wilde dat risico logischerwijs niet lopen en koos derhalve voor een rondje extra op de full wets, banden die hij overigens niet goed genoeg vindt.

Daarna repareerde hij de schade bijzonder rap en wist hij naar eigen zeggen tijdens de out-lap al dat hij zou winnen. Dat gezegd hebbende, verdienen Oscar Piastri en Pierre Gasly alle lof voor hun respectievelijk tweede en derde stek. De jonge Australiër laat dit hele weekend al zien uit het goede racehout te zijn gesneden, terwijl de opsteker voor Gasly juist op een goed moment (na onder meer het Otmar Szafnauer-nieuws) en ook op een emotionele plek (Anthoine Hubert) komt.

Toch ging het na afloop vooral over het zicht tijdens regenraces, of beter gezegd het gebrek daaraan. Gasly gaf aan zich niet op ieder moment even veilig te voelen in de auto. Verstappen had als leider minder last, maar ook hij erkende de safety car bij vlagen niet eens te kunnen zien. Doordat de test met wielkappen nog geen succes is gebleken, is een oplossing voor het zichtprobleem niet meteen voor handen. De kwestie is volgens Verstappen dan ook redelijk overzichtelijk: of de Formule 1 moet geen regenraces meer houden ("maar dan wordt F1 NASCAR en dat is zonde") of de sport moet aanvaarden dat er altijd risico zal bestaan tijdens regenraces. Het komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de aanvaring tussen Lewis Hamilton en Sergio Perez en de verwachtingen van Verstappen voor de hoofdrace.

