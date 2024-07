F1-update: Verstappen en Norris klaren de lucht, nieuw duel in Silverstone?

Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Groot-Brittannië draaide het in Silverstone nog vooral om de gebeurtenissen in Oostenrijk. Max Verstappen en Lando Norris wisten vele ogen op zich gericht bij hun mediapraatjes na het contact op de Red Bull Ring. Beide coureurs hebben maandag en woensdag echter met elkaar gesproken en benadrukken dat de kou daarmee volledig uit de lucht is. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vraag hoe Verstappen en Norris de aankomende duels zien. Verder een uitgebreide vooruitblik op de Britse Grand Prix, waarom Sergio Pérez ondanks een nieuw contract moet leveren bij Red Bull en aandacht voor de F1-aankondiging van Oliver Bearman.

