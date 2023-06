F1-update: Verstappen wilde laatste ronde afmaken, contrast pijnlijk voor Perez

Het Formule 1-weekend in Barcelona verloopt vooralsnog crescendo voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen wist iedere training in Barcelona als snelste man af te sluiten en gaf daar in de kwalificatie een passend vervolg aan. Verstappen greep pole-position met bijna een halve seconde marge en volgens de Limburger had die voorsprong nog wel groter kunnen zijn. Zo wilde Red Bull Racing eigenlijk niet meer naar buiten gaan aan het eind van Q3, maar wilde Verstappen dat zelf wel graag doordat hij wist dat er nog meer in de auto zat.

Dat laatste bleek ook wel toen hij bij bocht tien al bijna twee tienden onder zijn eigen tijd zat. Een rondetijd in de 1.11 lonkte, maar zover kwam het niet doordat Gianpiero Lambiase hem opdroeg de poging af te breken en meteen naar binnen te rijden. Aan het eindresultaat heeft het natuurlijk niets veranderd en dankzij dat resultaat staat hij zondag tien plekken voor Sergio Perez op de startgrid. Zijn exit in Q2 is een nieuwe knauw voor de titelaspiraties van de Mexicaan, waarbij het extra pijnlijk is dat Verstappen bij de Nederlandse pers aangaf in Q1 en Q2 niet tot het gaatje te zijn gegaan. Het is volgens hem niet nodig door de snelheid die Red Bull heeft. Pas in Q3 gaat het echt op de limiet.

In Q3 was Perez niet de enige grote afwezige. Ook Charles Leclerc ontbrak, naar eigen zeggen doordat hij '0,0 grip had in alle bochten naar links'. De Monegask vermoedt een probleem met de auto, al zegt Ferrari die inspectie zondagochtend pas te kunnen doen. De andere SF-23 is morgen wel keurig op de eerste startrij te bewonderen en dat is voor Carlos Sainz een grote verrassing, des te meer doordat snelle bochten volgens hem niet goed bij Ferrari passen. Bij McLaren ligt dat anders en dat verklaart mede waarom Lando Norris de grootste positieve verrassing van de dag is gebleken, waarbij hij alvast grapte in de persconferentie dat Verstappen hem niet nogmaals moet ophouden zoals in Monaco. Al deze zaken komen natuurlijk uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de verklaring van Perez zelf, de dag van Nyck de Vries en Mercedes dat de touché tussen Lewis Hamilton en George Russell verklaart.

