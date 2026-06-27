F1-update: Max Verstappen laakt vertraging voor dubbel geel na crash, FIA geeft uitleg

George Russell mag zijn pole-position voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk behouden. De Mercedes-coureur verbeterde zijn rondetijd weliswaar na de crash van Max Verstappen, maar op dat moment was er nog slechts een enkele in plaats van dubbele gele vlag van kracht. Kimi Antonelli brak zijn ronde wel af en erkende na afloop dat het een fout is geweest. De echte vraag luidt echter of die dubbele gele vlaggen niet eerder hadden moeten komen. Verstappen noemde het ‘vrij bizar’ dat er initieel slechts enkel geel volgde na zijn crash in één van de snelste bochten van het circuit, al heeft de FIA nadien uitgelegd dat de standaardprocedure is gevolgd. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals Verstappens indruk van het grote Red Bull-updatepakket. Tot slot aandacht voor Ferrari, McLaren en een voorbeschouwing op de race van zondag.

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