F1-update: Verstappen kritisch over sprintraces, De Vries stand-by voor Norris

Op het Autodromo José Carlos Pace kan Max Verstappen zijn vijftiende zege van dit Formule 1-seizoen pakken. De Nederlander zegevierde in 2019 al eens in Sao Paulo en tekende er drie jaar eerder voor één van zijn mooiste races tot dusver: de spectaculaire inhaaljacht in de regen. Vorig jaar zag Verstappen Lewis Hamilton met een sterke motor en na een bikkelhard gevecht langszij komen. De Limburger wist naar eigen zeggen dat hij toen niet meer over de snelste auto van het veld beschikte en alles uit de kast moest halen om Mercedes van het lijf te houden. Dit jaar heeft Verstappen hogere verwachtingen van de Braziliaanse Grand Prix en denkt hij dat de 2022-auto van Red Bull Racing goed uit de verf kan komen.

In Brazilië staan er voor de laatste keer dit jaar twee races in één weekend gepland. Zaterdag is het tijd voor de derde sprintrace van het seizoen. Verstappen wist in Imola en Oostenrijk de zaterdagse krachtmeting te winnen, maar maakt er geen geheim van dat hij sprintraces niks vindt. In de persconferentie legde hij uit dat coureurs niet vol kunnen racen. Vechten moet met de handrem erop doordat de zondagse grid wordt bepaald door de uitslag van de sprint. De Formule 1 laat in een reactie weten dat er voor volgend jaar aan een ander format wordt gedacht. F1 overweegt de sprintraces 'standalone events' te maken, waarbij ze niet meer de startopstelling voor zondag bepalen. De vrijdagse kwalificatie wordt leidend voor beide races als F1 en de FIA dit daadwerkelijk besluiten.

Lando Norris was de grote afwezige tijdens de mediadag in Brazilië. McLaren liet weten dat hij donderdag in het hotel zat vanwege een mogelijke voedselvergiftiging. Het team verwacht dat de Britse coureur vrijdag weer terug is voor de baanactie, maar Nyck de Vries is stand-by mocht Norris niet kunnen rijden. De Vries werd donderdag alvast klaargestoomd voor een mogelijke invalbeurt. Zelfs als De Vries de kwalificatie vrijdag afwerkt, zou Norris zaterdag trouwens nog wel weer in mogen stappen voor de sprintrace. Met een competitieve tijd in de tweede training kan hij alsnog worden toegelaten tot beide races, al start hij dan als laatste (in plaats van de plek waar De Vries zich eventueel zou kwalificeren). Zover is het nog niet: McLaren rekent vooralsnog op vaste rijder Norris.

