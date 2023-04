F1-update: Verstappen kritisch ondanks zege, rode vlag in GP Australië onnodig?

De Grand Prix van Australië is uitgedraaid op een zeer tumultueuze zondag. De race in Albert Park kende twee rode vlaggen, drie staande starts en vooral veel onduidelijkheid na afloop. Zo heeft de definitieve race-uitslag meer dan vijf uur op zich laten wachten. Pas net na 23.00 uur lokale tijd in Australië waren de stewards eruit en is de definitieve uitslag opgemaakt. Het is al de tweede race op rij waarbij er na afloop veel onduidelijkheid ontstaat en fans pas uren later weten waar ze aan toe zijn. In de persconferentie na de race oordeelde Max Verstappen: "Ze hebben de chaos zelf veroorzaakt."

De wereldkampioen refereert ermee naar de late rode vlag, die in zijn optiek niet nodig was en die de omstandigheden op de baan volgens hem niet rechtvaardigden. Verstappen kreeg in de persconferentie bijval van Fernando Alonso, die zich via de boordradio al uitsprak. Daarbij komt de vraag of - als veiligheid echt de hoogste prioriteit geniet bij de FIA - er geen betere keuze kon worden gemaakt. Zo had een finish achter de safety car volgens onder meer Verstappen, Alonso, George Russell en Lewis Hamilton gekund, terwijl een staande herstart met twee ronden voor de boeg juist heeft uitgenodigd tot riskante manoeuvres. Alhoewel dat laatste ook deels de verantwoordelijkheid van coureurs is en de teams ook het liefst onder groen eindigen, heeft de wedstrijdleiding ogenschijnlijk meer voor een enerverend slot gekozen dan voor de veiligste optie.

Het komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net het protest van Haas en de gridpositie van Verstappen bij de laatste herstart. De WK-leider is (terecht) niet bestraft, maar zat naar eigen zeggen wel behoorlijk op de limiet van de witte lijn. Daarnaast aandacht voor zijn verdere terugblik op de race, de vraag of Mercedes ook op andere circuits vooraan mee kan doen en natuurlijk de zeer povere start van het Formule 1-seizoen 2023 door Ferrari.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!