F1-update: Verstappen klasse apart, waarom geven Perez en Ferrari zoveel toe?

"Voor de overwinning heb ik een beetje geluk nodig", sprak Max Verstappen na afloop van de kwalificatie in het vierkantje. De regerend wereldkampioen zette zelf in op een podiumplek, maar al vrij rap bleek er zondag veel meer mogelijk op het Ardennencircuit. Verstappen overleefde een tamelijk hectische openingsronde en sneed als een warm mes door de boter. Na ruim elf ronden was de Ferrari van Carlos Sainz al gepasseerd, waarna Verstappen de touwtjes strak in handen nam.

De marge met de achtervolgers zou aan het eind van de rit extreem groot zijn. Verstappen reed zijn eigen teamgenoot op bijna achttien tellen en de eerste Ferrari zag het zwart-wit geblokt 27 seconden na de Limburger. Het roept allereerst de vraag waar Verstappen dit weekend plaatst in zijn beste F1-optredens. Minstens zo interessant is de vraag waarom Perez in hetzelfde materiaal zo veel toegeeft op de man die zes startrijen achter hem stond. In de persconferentie wees de Mexicaan naar de ontwikkelingsrichting en dat hij zich niet meer zo comfortabel voelt in de RB18, die meer op het lijf van Verstappen zou zijn geschreven dan dat begin dit jaar het geval was - denk bijvoorbeeld aan Monaco.

Perez zorgde echter nog wel voor een één-twee van Red Bull. Het betekent dat de concurrentie nog meer klappen te verduren heeft gekregen van Verstappen, te beginnen met Ferrari. Is de Scuderia geraakt door de technische richtlijn tegen porpoising of speelt er meer? Carlos Sainz gaat uit van dat laatste en zegt dat de Ferrari F1-75 simpelweg niet zo efficiënt is qua drag als de Red Bull. Daarnaast baarde Ferrari weer opzien in de slotfase met de ongelukkig getimede pitstop van Charles Leclerc. De tijdstraf voor de Monegask komt net als de aanrijding tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso en de nieuwe F1-deal voor Spa aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

