F1-update: Max Verstappen kent topstart, dit valt er op aan de nieuwe Red Bull

Op het Bahrain International Circuit is het Formule 1-seizoen in gang geschoten met de eerste van in totaal slechts drie testdagen. Het betekent dat teams de schaarse tijd optimaal moeten benutten om voldoende data te verzamelen en precies dat heeft Red Bull Racing gedaan. Max Verstappen kende een vlekkeloze dag, waarop hij zich naast de snelste man ook de kilometervreter van de dag toonde. Alhoewel tijden niks zeggen, is het wel hoopgevend dat de RB19 geen kinderziekten heeft laten zien en dat Red Bull voldoende informatie heeft vergaard over de nieuwe Pirelli-banden voor 2023.

Wat betreft de RB19 is dat vooral een evolutie van de succesvolle 2022-auto uit Milton Keynes, al zijn er natuurlijk wel dingen aangepakt door Adrian Newey en co. Om te beginnen is de neus dikker en is de geometrie van de pull-rod voorwielophanging iets aangepast. Belangrijker is dat de sidepods nog iets agressiever zijn uitgesneden dan in 2022, met een grotere undercut tot gevolg, en dat de randen compleet opnieuw zijn ontworpen voor de hogere vloer. Al die dingen komen logischerwijs aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, ditmaal vanaf de kartbaan in Bahrein.

Het geldt ook voor de verrichtingen van Nyck de Vries, die donderdag 85 keer in de rondte ging en al voor zijn eerste meters op lof kon rekenen van teambaas Franz Tost. De Oostenrijker is vooral te spreken over de technische feedback die de 28-jarige Nederlander achter de schermen levert. Hij vond zichzelf in de tijdenlijst terug op de dertiende stek en dat is elf plaatsen achter Fernando Alonso, die verrassend beslag legde op P2. Wat zegt dat eigenlijk en hoe kon de neus van Ferrari zo'n merkwaardige deuk vertonen? Deze zaken komen net als Mercedes, dat denkt porpoising achter zich te hebben gelaten, aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

