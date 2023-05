F1-update: Verstappen kan weinig met woorden van Wolff, Miami dit jaar beter?

Voor de tweede keer in de Formule 1-geschiedenis staat de Grand Prix van Miami op het programma en wederom dient de omgeving van het Hard Rock Stadium als decor. Vorig jaar was de hype rond de race in The Sunshine State enorm, maar viel het circuit voor meerdere coureurs ietwat tegen. Zo klaagden zij over het gebrek aan grip en noemde Max Verstappen de langzame chicane bestaande uit de bochten 14 en 15 een 'Mickey Mouse-stuk'. De organisatie in Miami heeft de kritiek ter harte proberen te nemen en - naast het verplaatsen van de hospitalities naar het veld van het Hard Rock Stadium - nog meerdere dingen veranderd. Zo is het volledige circuit opnieuw geasfalteerd en is de (baanafzetting bij de) genoemde chicane ook ietwat onder handen genomen.

Het circuit is verder onveranderd en dus valt het Miami Autodrome nog steeds onder wat Verstappen 'start-stop circuits' noemt. Die passen volgens hem iets beter bij de rijstijl van Sergio Perez, terwijl hijzelf juist meer van permanente en vooral vloeiende circuits houdt. Miami is echter ook weer geen Baku en zit qua karakteristieken een beetje tussen beide extremen in. Betekent het dat Verstappen dit weekend meteen terug kan slaan? Perez hoopt logischerwijs van niet en liet donderdag alvast weten dat hij veel meer is dan alleen een specialist op stratencircuits. Doordat de Mexicaan naar eigen zeggen hard heeft gewerkt aan zijn bandenmanagement en doordat Red Bull een manier zou hebben gevonden om beide rijstijlen uit de verf te laten komen, denkt hij ook hoge ogen te kunnen gooien op permanente circuits en verwacht hij de titelstrijd langer vol te houden.

Alhoewel dat laatste nog moet blijken in onder meer Imola, Barcelona en Silverstone, is het wel een feit dat de titelstrijd vooralsnog tussen twee man gaat. Het onderstreept de overmacht van Red Bull en die is volgens Toto Wolff niet goed voor de amusementswaarde, zo heeft hij na de race in Baku laten weten. Aan het begin van het hybride tijdperk vond de Mercedes-teambaas dat logischerwijs niet zo'n probleem en Verstappen kan dan ook weinig met zijn woorden. De Limburger benadrukt dat in voetbal ook niet iedere wedstrijd even spectaculair is en dat er dus geen reden is om na Baku meteen moord en brand te schreeuwen. Dat gezegd hebbende, spelen er wel enkele onderliggende zaken een rol, zoals auto's die door het winnen van downforce lastiger te volgen zijn en het inkorten van DRS-zones, ook weer in Miami. Al deze zaken komen natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als updates bij Ferrari, de contractverlenging van Adrian Newey en Nyck de Vries die sportieve revanche wil nemen na het rampzalige weekend in Azerbeidzjan.

