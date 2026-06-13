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F1-update: Verstappen kan kwalificatieresultaat niet verklaren, bandenchaos in Barcelona?

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona en de volledige zaterdag in de paddock besproken tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:

George Russell heeft pole-position te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona. De Mercedes-coureur sprak zelf van een reset door niet langer naar de data te kijken, al lijkt zijn rijstijl ook beter bij dit circuit te passen. Op de eerste startrij krijgt hij zondagmiddag geen gezelschap van Kimi Antonelli, maar juist van Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die voorafgaand aan de kwalificatie even het circuit heeft verlaten om te resetten na lastige trainingen. Teamgenoot Charles Leclerc zei zich daarentegen te schamen na opnieuw een crash. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de kwalificatie van Max Verstappen en Red Bull. De Nederlander toonde zich in de paddock enigszins verrast door de kleinere achterstand en had niet meteen een verklaring voor de progressie ten opzichte van vrijdag. Tot slot aandacht voor de hoge temperaturen in Barcelona en mogelijke strategieën voor de race op zondag.

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