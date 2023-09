F1-update: Verstappen zoekt juiste set-up nog, Horner dient Wolff van repliek in Monza

2023 is vooralsnog niet het jaar van Ferrari - of eigenlijk van geen enkel team buiten Red Bull Racing om - maar de start op het eigen Monza is veelbelovend. De Scuderia wist de trainingsdag met Carlos Sainz als snelste man af te sluiten. De Spanjaard kijkt relatief tevreden terug op de eerste oefensessies, al voegt hij toe dat de lange runs nog voor verbetering vatbaar zijn. Belangrijke disclaimer bij alle resultaten van vrijdag wordt natuurlijk gevormd door de motorstanden. Zo kunnen beide Ferrari-coureurs rekenen op een verse krachtbron en valt niet uit te sluiten dat die al iets verder is opengeschroefd om voor eigen publiek goed voor de dag te komen.

Bij Red Bull klonken er na afloop van de tweede training twee verschillende verhalen achter de pitbox. Zo toonde Sergio Perez zich ondanks de schuiver in Parabolica behoorlijk tevreden en sprak hij van 'de beste vrijdag in hele lange tijd'. Max Verstappen was iets minder positief en gaf aan nog zoekende te zijn naar de juiste set-up voor de hogesnelheidstempel. De Nederlander legde uit dat Red Bull en hijzelf verschillende vleugelstanden hebben geprobeerd en dat het richting de kwalificatie een kwestie van knopen doorpakken en finetunen wordt. Daarnaast werd de WK-leider natuurlijk opgehouden in zijn snelste ronde op softs, hetgeen andermaal een vermakelijke boordradio met race-engineer Gianpiero Lambiase opleverde.

Vrijdag in Monza ging het ook nog op een andere wijze over de dominantie van Verstappen. Zo reageerde Christian Horner tijdens de persconferentie scherp op de suggestie van Toto Wolff, dat de RB19 vooral op de rijstijl van Verstappen zou zijn afgestemd. De Red Bull-teambaas counterde gedecideerd door dergelijke opmerkingen een "total lack of understanding" te noemen, oftewel "een compleet gebrek aan begrip." Al deze aspecten passeren natuurlijk de revue in de video bovenaan deze pagina, net als het tweede weekend met het bandenexperiment van Pirelli, het low-downforce pakket van McLaren en de rol van een slipstream tijdens de kwalificatie.

