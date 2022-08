F1-update: Verstappen imponeert in kwalificatie, zege op Spa nog haalbaar?

Door de gridstraf gaat de officiële pole-position naar Carlos Sainz, zo heeft de FIA op verzoek ook nog eens laten weten, maar Max Verstappen was zonder enige twijfel dé man van de dag op het circuit van Spa. In Q3 volstond één poging om een gat te slaan en de concurrentie vol verbazing achter te laten. Lewis Hamilton liet zich via de boordradio al uit over het gat van 1.8 seconden en Ferrari gaf na afloop eveneens aan verbaasd te zijn over de kloof. Vervolgvraag luidt natuurlijk wat Red Bull of beter gezegd wat Verstappen in de Red Bull (gezien het verschil met Sergio Perez) zo sterk maakt? Ligt het aan upgrades zoals het lichter maken van de auto of vooral aan de lay-out?

In gesprek met de Nederlandse pers wees Verstappen naar het laatste aspect. Volgens de Limburger past het circuit van Spa-Francorchamps perfect bij de RB18. Red Bull heeft een auto met weinig drag, waardoor die op rechte stukken sowieso snel is en er genoeg vleugel valt te zetten om ook in sector 2 een goed woordje mee te spreken. Het snelheidsverschil moet een inhaalrace mogelijk maken, waarbij zelfs de overwinning nog niet buiten schot hoeft te zijn. Zelf zet Verstappen op voorhand in op het podium en voegt hij toe dat het allemaal een beetje mee moet zitten voor winst.

Aan de andere kant van het spectrum is Mercedes te vinden. Toto Wolff sprak in zijn mediasessie van de slechtste kwalificatie die hij in tien jaar als teambaas heeft meegemaakt en noemt het gat met de kop 'onacceptabel'. Verstappen zag de slechte zaterdag van Mercedes op zijn beurt wel aankomen, maar hoe verklaart hij die dan? Het antwoord op die vraag komt net als zeer bijzondere geruchten over het silly season aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

