F1-update: Verstappen imponeert in nat Canada, porpoising-debat laait weer op

Het weekend op het Circuit Gilles Villeneuve wordt vooralsnog grotendeels gekleurd door de regen. Op donderdag en vrijdag was het bij vlagen noodweer in en rond Montreal, al bleven de vrije trainingen op vrijdag buiten schot. Zaterdag waren de buien veel minder heftig, maar kwam de regen wel naar beneden toen coureurs het asfalt op moesten. Het maakte de derde training een verraderlijke sessie en dat zou een voorproefje blijken voor wat er later op het programma stond.

In een natte kwalificatie toonde Max Verstappen zich afgetekend het snelst, op weg naar zijn tweede pole-position van het jaar. Hoe keek de wereldkampioen bij de Nederlandse pers terug en wat verwacht hij van de race vanavond? Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de misère van zijn voornaamste titelrivalen. Sergio Perez schoof van de baan in Q2, terwijl Charles Leclerc na het tactisch wisselen van extra motorcomponenten vanaf de laatste rij moet komen.

Het maakt dat er zondag eens een ander gezicht op de eerste rij verschijnt: het gezicht van Fernando Alonso. De Spanjaard maakte zaterdag grote indruk en heeft laten zien waarom hij ook volgend jaar nog graag op de grid wil staan - en ook van meerwaarde kan zijn. Achter hem vonden we de eerste Mercedes en dat team kwam zaterdag vooral vanwege het porpoising-debat in het nieuws.

Andere teams noemen het merkwaardig dat Mercedes zo goed was voorbereid op een technische richtlijn die de FIA tamelijk laat had verstuurd op donderdag, onder meer met een aangepaste vloer en een tweede metalen steun voor de W13. "Die steunen kun je toch niet in je binnenzak hebben?", grapte Frederic Vasseur in de persconferentie. Bijkomend probleem was dat de FIA het reglement nog niet had aangepast, waardoor zo'n tweede steun formeel illegaal was. Alpine was bereid om protest aan te tekenen, waardoor Mercedes eieren voor haar geld heeft gekozen. Hoe dat precies zit, komt voorbij in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als een voorbeschouwing op de race - die overigens wel in het droge zou moeten plaatsvinden.

