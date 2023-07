F1-update: Max Verstappen behoudt pole, maar hekelt track limits-tombola in Oostenrijk Max Verstappen mag zondag vanaf pole-position vertrekken voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur sloot de kwalificatie als snelste man af, maar moest zich na afloop nog melden bij de stewards voor een moment met Kevin Magnussen. Verstappen ging echter vrijuit en mag derhalve voor het vierde weekend op rij vanaf P1 starten. Sergio Perez was daarentegen voor het vierde weekend op rij afwezig in Q3 en kon op kritische noten van Christian Horner rekenen. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als de updates van Ferrari, de indrukwekkende kwalificatie van Lando Norris en bovenal de farce met track limits in Spielberg.