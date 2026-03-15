F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft in China zijn eerste Formule 1 Grand Prix gewonnen. Het leidde tot emotionele taferelen met zijn vader onder het podium, maar ook bij Toto Wolff. De teambaas ging na afloop in op de groei van de jongeling, maar riep met name de Italiaanse pers op om beide voeten op de grond te houden. Naast Mercedes, waren er ook lachende gezichten bij Ferrari – in ieder geval bij Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen voegde na zijn eerste Ferrari-podium toe erg te hebben genoten van het racen, al waren de meningen in de paddock daarover zeer verdeeld. Max Verstappen zei namelijk dat fans die hiervan genieten ‘niet begrijpen hoe racen werkt’ en dat het nog altijd Mario Kart is. Wolff reageerde met de woorden dat Verstappen in ‘een horrorshow’ zit bij Red Bull Racing, al staat dat er volgens Verstappen los van. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de dubbele DNS van McLaren en de knappe vijfde plek van Oliver Bearman.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!