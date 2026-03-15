F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli
De allereerste F1-zege van Kimi Antonelli, de kritiek van Max Verstappen op het F1-reglement, de reactie van Toto Wolff en de dubbele DNS van McLaren: dit en meer in een nieuwe F1-update.
Andrea Kimi Antonelli heeft in China zijn eerste Formule 1 Grand Prix gewonnen. Het leidde tot emotionele taferelen met zijn vader onder het podium, maar ook bij Toto Wolff. De teambaas ging na afloop in op de groei van de jongeling, maar riep met name de Italiaanse pers op om beide voeten op de grond te houden. Naast Mercedes, waren er ook lachende gezichten bij Ferrari – in ieder geval bij Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen voegde na zijn eerste Ferrari-podium toe erg te hebben genoten van het racen, al waren de meningen in de paddock daarover zeer verdeeld. Max Verstappen zei namelijk dat fans die hiervan genieten ‘niet begrijpen hoe racen werkt’ en dat het nog altijd Mario Kart is. Wolff reageerde met de woorden dat Verstappen in ‘een horrorshow’ zit bij Red Bull Racing, al staat dat er volgens Verstappen los van. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de dubbele DNS van McLaren en de knappe vijfde plek van Oliver Bearman.
Dubbele punten voor Alpine, maar Gasly baalt van P6
Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China
Max Verstappen in zak en as na F1-kwalificatie China: "Kan er niks van maken"
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
