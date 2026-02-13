F1-update: Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto niet meer in simulator rijden
De stevige kritiek van Max Verstappen op het nieuwe F1-reglement, de reactie op Toto Wollfs uitlatingen over de compressieverhouding en veel werk aan de winkel bij Aston Martin: dit en meer in een nieuwe F1-update.
Max Verstappen heeft zich tijdens de F1-test in Bahrein zeer uitgesproken over het nieuwe reglement. De Red Bull-coureur noemde het "Formule E op steroïden" en voegde toe dat het "anti-racing" is. Tijdens de Nederlandse mediasessie ging hij nog een stap verder. Hij erkende dat het niet helpt om lang(er) in de Formule 1 te blijven en onthulde dat hij vorig jaar zelfs tegen Red Bull heeft gezegd dat hij de 2026-auto liever niet in de simulator wilde testen.
Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook Verstappens reactie op de woorden van Toto Wolff dat Red Bull 'de benchmark' zou zijn en dat de compressieratio slechts twee à drie pk zou schelen. Tot slot aandacht voor de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes en Red Bull op donderdag, en Lance Stroll die weinig hoopvol klonk over de staat van Aston Martin.
