F1-update: Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto niet meer in simulator rijden

Max Verstappen heeft zich tijdens de F1-test in Bahrein zeer uitgesproken over het nieuwe reglement. De Red Bull-coureur noemde het "Formule E op steroïden" en voegde toe dat het "anti-racing" is. Tijdens de Nederlandse mediasessie ging hij nog een stap verder. Hij erkende dat het niet helpt om lang(er) in de Formule 1 te blijven en onthulde dat hij vorig jaar zelfs tegen Red Bull heeft gezegd dat hij de 2026-auto liever niet in de simulator wilde testen.

Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook Verstappens reactie op de woorden van Toto Wolff dat Red Bull 'de benchmark' zou zijn en dat de compressieratio slechts twee à drie pk zou schelen. Tot slot aandacht voor de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes en Red Bull op donderdag, en Lance Stroll die weinig hoopvol klonk over de staat van Aston Martin.

