Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie

Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"

Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"

Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

F1-update: Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto niet meer in simulator rijden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-update: Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto niet meer in simulator rijden

Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Formule 1
Formule 1
Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?
Video
Formule 1 Wintertest Bahrein I

F1-update: Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto niet meer in simulator rijden

De stevige kritiek van Max Verstappen op het nieuwe F1-reglement, de reactie op Toto Wollfs uitlatingen over de compressieverhouding en veel werk aan de winkel bij Aston Martin: dit en meer in een nieuwe F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:

Max Verstappen heeft zich tijdens de F1-test in Bahrein zeer uitgesproken over het nieuwe reglement. De Red Bull-coureur noemde het "Formule E op steroïden" en voegde toe dat het "anti-racing" is. Tijdens de Nederlandse mediasessie ging hij nog een stap verder. Hij erkende dat het niet helpt om lang(er) in de Formule 1 te blijven en onthulde dat hij vorig jaar zelfs tegen Red Bull heeft gezegd dat hij de 2026-auto liever niet in de simulator wilde testen.

Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook Verstappens reactie op de woorden van Toto Wolff dat Red Bull 'de benchmark' zou zijn en dat de compressieratio slechts twee à drie pk zou schelen. Tot slot aandacht voor de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes en Red Bull op donderdag, en Lance Stroll die weinig hoopvol klonk over de staat van Aston Martin.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie

Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"

Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"
Vorig artikel F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie
Volgend artikel Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

Beste reacties

Meer van
Ronald Vording

Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

Max Verstappen wilde nieuwe F1-auto liever niet in simulator testen: "Dit is Formule E"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen wilde nieuwe F1-auto liever niet in simulator testen: "Dit is Formule E"

F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?
Meer van
Max Verstappen

Norris reageert op kritiek Max Verstappen: "Weinig reden tot klagen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Norris reageert op kritiek Max Verstappen: "Weinig reden tot klagen"

Max Verstappen kraakt 2026-auto's en plaatst vraagtekens bij F1-toekomst

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen kraakt 2026-auto's en plaatst vraagtekens bij F1-toekomst

Wolff bevestigt: Mercedes-AMG drong aan op verzetten NLS-race voor Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wolff bevestigt: Mercedes-AMG drong aan op verzetten NLS-race voor Verstappen
Meer van
Red Bull Racing

Leclerc bovenaan op tweede F1-testdag Bahrein, Norris rijdt tweede tijd

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Leclerc bovenaan op tweede F1-testdag Bahrein, Norris rijdt tweede tijd

Leclerc snelste in ochtend tweede F1-testdag Bahrein, Hadjar rijdt één ronde

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Leclerc snelste in ochtend tweede F1-testdag Bahrein, Hadjar rijdt één ronde

Problemen bij Red Bull en Mercedes op tweede dag F1-test Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Problemen bij Red Bull en Mercedes op tweede dag F1-test Bahrein