F1-update: Verstappen haalt verhaal bij Russell en sneert naar Mercedes in Baku

De eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen heeft genoeg stof tot napraten opgeleverd, al moet gezegd dat de race zelf niet zo verheffend was. Na een tumultueuze openingsronde vielen de zaken al relatief snel in hun plooi, met na de inhaalactie van Sergio Perez op Charles Leclerc een status quo vooraan en tamelijk grote verschillen daarachter. Na afloop bleek dan ook niet iedereen te spreken over de sprint en het aangepaste format. Dat Max Verstappen een fervent tegenstander is, mag als bekend verondersteld worden en dus trok hij van leer door de opzet 'meer gokken dan puur racen' te noemen. Perez en Leclerc waren iets milder, maar ook zij lieten optekenen dat dit format niet de nieuwe standaard moet worden en dat drie à vier sprintweekenden per jaar wel genoeg zijn.

Na afloop ging het echter vooral over hét moment met Verstappen en George Russell in de openingsronde. De eerste bocht verliep nog prima met twee coureurs die elkaar lieten leven, maar een bocht later kwam het tot contact. Het leidde tot een aanzienlijk gat in de sidepod van Verstappen en tot veel ongenoegen na afloop. De Limburger besloot verhaal te halen bij Russell en liet nadien in de persconferentie onder meer optekenen niet te begrijpen waarom Russell op koude banden zoveel risico nam en dat Mercedes 'blijkbaar moeite heeft om geen Red Bull te raken'.

Russell hield er intussen een andere visie op na en liet weten dat Verstappen aan de buitenkant zelf het risico opzocht en dat de wereldkampioen niet moest denken dat hij de plek makkelijk zou opgeven 'omdat het Max Verstappen in de Red Bull is'. De Nederlander had daar op zijn beurt ook weer een gevat antwoord op, waardoor de bal over en weer werd gekaatst in de mediasessies. Het komt natuurlijk aan bod in de nieuwe F1-update, net als de inhoudelijke terugblik op de sprintrace. Want wat heeft die korte wedstrijd ons geleerd voor zondag en vooral over de verschillen tussen Red Bull Racing en Ferrari? Daarnaast natuurlijk aandacht voor opnieuw tegenslag voor Nyck de Vries op zaterdagochtend en het desastreuze weekend van Alpine tot dusver.

