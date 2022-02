Even voordat Capito zich op de bovenstaande manier uitsprak in de persconferentie voor teambazen had Sebastian Vettel dat zo mogelijk nog duidelijker gedaan. De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat hij vanochtend in shock was bij het zien van de oorlogsbeelden en toonde zich een man van principes. Vettel liet optekenen dat de Formule 1 'niet in zo'n land moet rijden' en voegde toe zelf sowieso niet aan de start te staan, mocht de koningsklasse eind september naar Sochi afreizen. Maar hoe staat de Formule 1-organisatie er zelf eigenlijk in?

De huidige stand van zaken komt in de bovenstaande video aan bod, net als Max Verstappen die zich eveneens heeft uitgesproken tijdens de persconferentie. Dat deed de Limburger overigens ook nog over een ander, sportief thema: het vervangen van Michael Masi als wedstrijdleider. Verstappen noemt het vervangen van de Australiër een 'compleet verkeerd besluit' van de FIA en voegt toe dat de autosportfederatie met de veelbesproken FIA-radio beter naar zichzelf kan kijken.

Naast deze politieke en verbale kwesties werd er natuurlijk wel 'gewoon' gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Na het voortvarende begin van Verstappen op woensdag kenden Red Bull Racing en Sergio Perez vandaag beduidend mindere sessies. Wat was er precies aan de hand met de RB18 en wie kregen nog meer tegenslag te verduren? Aan de andere kant van het spectrum is Ferrari door George Russell al heel prematuur aangeduid als favoriet, maar snijden die woorden überhaupt hout? Dit en nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

