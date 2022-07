F1-update: Verstappen grapt over Hamilton, wat maakt Red Bull sterk op hoogte?

De mediadag is in volle glorie terug en dus mochten coureurs donderdag vooruitblikken op wat het elfde raceweekend van dit seizoen wordt. De prachtige Oostenrijkse bergen dienen als decor, al gingen de gedachten ook nog even terug naar het weekend op Silverstone. Dat geldt natuurlijk voor Zhou Guanyu en Alexander Albon na de crash, maar ook de opmerkingen van Lewis Hamilton kregen nog een staartje. De zevenvoudig wereldkampioen liet na de race weten dat Charles Leclerc een zeer verstandig coureur is en dat hij flink afwijkt van wat Hamilton vorig jaar heeft meegemaakt.

Het was natuurlijk bedoeld als een sneer naar Max Verstappen, maar die blijkt in Spielberg niet echt onder de indruk. De Red Bull-coureur legde juist uit dat Hamilton zich ditmaal anders heeft opgesteld en voegde met een lach toe: "Het is toch mooi dat je als 37-jarige nog kunt leren hoe je een apex moet halen." Verstappen sprak zijn woorden uit in de Nederlandse mediasessie en ging daarin eveneens in op de discussie over flexibele vloeren in de Formule 1.

Als de blik op dit raceweekend wordt gericht, springt allereerst het goede track record van Red Bull op het eigen circuit in het oog. Verstappen zei 'geen idee' te hebben waardoor Red Bull doorgaans zo sterk is in Spielberg, maar Helmut Marko had wel een idee. Zijn verklaring komt net als de flexi floor-discussie en de invloed van een sprintrace op het raceweekend in Oostenrijk uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!