F1-update: Verstappen wil GP Singapore vergeten, Perez houdt zege na tijdstraf

Voor het eerst sinds 2019 stond de Grand Prix van Singapore weer op het programma en meteen werd het publiek getrakteerd op een editie in de regen. Althans: bij de start was de baan nog deels nat, al moet wel gezegd dat de FIA de start opvallend ver voor zich uit heeft geschoven. Na afloop van de race liet de FIA wederom lang op zich wachten, ditmaal met een uitspraak in de zaak van Sergio Perez. De Mexicaan moest zich melden voor twee momenten waarop hij meer dan tien autolengten tussen zichzelf en de safety car had gelaten. Door een reprimande voor het eerste geval en vijf seconden tijdstraf voor de tweede kwestie behoudt de Mexicaan de zege.

Perez is los daarvan ook de enige verdiende winnaar van deze zondag. Perez weerstond de druk van Charles Leclerc namelijk en na een klein foutje van laatstgenoemde bleek dat de Ferrari-coureur DRS ook broodnodig had om bij te kunnen blijven. Leclerc heeft met zijn tweede stek niet optimaal kunnen profiteren van wat Verstappen 'een frustrerend weekend' noemt. De malaise begon aan het eind van Q3, waardoor de Nederlander naar eigen zeggen in het gedrang is beland op zondag. Een beroerde start en een foutje achter de rug van Lando Norris maakten de race onder het kunstlicht nog gecompliceerder, waardoor Verstappen aan het eind van de rit genoegen moest nemen met P7.

Hij baalt van de gang van zaken en staat daarin niet alleen. Zo heeft Mercedes eveneens een weekend achter de rug waar niet over naar huis te schrijven valt. George Russell ging te vroeg naar slicks, baarde opzien door Mick Schumacher te raken en zag het zwart-wit geblokt uiteindelijk niet. Lewis Hamilton vergaloppeerde zich ook in de listige omstandigheden, waardoor Ferrari overigens weer wat lucht heeft als nummer twee bij de constructeurs. Al deze facetten komen uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de topdag van McLaren (toegegeven, met enig fortuin) en wat er nodig is voor een wereldtitel van Verstappen in Japan.

