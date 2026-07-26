F1-update: Max Verstappen ‘geschokt’ door tweede plek Red Bull, McLaren zet enorme stap
De Grand Prix van Hongarije uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update
Lando Norris en McLaren hebben de Formule 1 Grand Prix van Hongarije gewonnen. Het zegt veel over de goedwerkende upgrades van het team uit Woking, al kwam Andrea Stella na afloop met een zeer interessante analyse voor de tweede seizoenshelft. Waar Norris zegevierde, was teamgenoot Oscar Piastri logischerwijs zeer gefrustreerd over Carlos Sainz. Er is een probleem met blauwe vlaggen achter schuilgegaan, zoals Ronald Vording uitgebreid bespreekt in de nieuwe F1-update. Verder volop aandacht voor Max Verstappen, die zich na zijn podiumfinish hardop afvroeg hoe hij daar ‘in hemelsnaam was beland?’ Red Bulls problemen waren er volgens de Nederlander nog steeds op zondag, waardoor de manschappen van Laurent Mekies werk aan de winkel hebben. Tot slot aandacht voor de algehele amusementswaarde van de Grand Prix bij Boedapest en de terugkeer van Maleisië, curieus genoeg onder de naam van Bahrein.
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