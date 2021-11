F1-update: Verstappen geniet in Qatar, Red Bull dreigt met tegenaanval

Op het Losail International Circuit werden vrijdag twee vrije trainingen afgewerkt voor de inaugurele Grand Prix van Qatar. Valtteri Bottas eindigde de dag namens Mercedes bovenaan, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton nog zoekende was naar de juiste afstelling. Volgens zijn team is er echt geen reden tot paniek voor de zevenvoudig wereldkampioen. Ook Max Verstappen kwam onder het kunstlicht nog wat snelheid tekort op softs, maar zijn eerste kennismaking met het circuit nabij Doha is hem desondanks uiterst goed bevallen.

In de video bovenaan deze pagina praten we je uitgebreid bij met de reacties van alle hoofdrolspelers op de vrijdag. Die hoofdrollen werden vooral opgeëist door teambazen Christian Horner en Toto Wolff. De voormannen van respectievelijk Red Bull en Mercedes zaten gebroederlijk naast elkaar in de persconferentie, waar vooral de teambaas van Verstappen van zich liet horen. Worden de stewards binnenkort wederom aan het werk gezet, maar nu door een tegenaanval van Red Bull? Je hoort er alles over in een nieuwe F1-update.

