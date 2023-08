F1-update: Verstappen maakt zich geen zorgen, Ricciardo pechvogel na crash in Zandvoort Niet Max Verstappen, maar Lando Norris heeft de vrijdagse Formule 1-trainingen in Zandvoort als snelste man afgesloten. De McLaren-coureur bleef de Nederlander met 0.023 seconde voor, al maakt Verstappen zich niet meteen zorgen voor de rest van de Dutch Grand Prix. Zo heeft Red Bull verschillende dingen met de RB19 geprobeerd en gaat het volgens de wereldkampioen nu om finetunen. Daniel Ricciardo was daarentegen de grootste pechvogel van het hele stel. De Australiër vond Oscar Piastri op het pad dat hij wilde volgen in de Hugenholtzbocht en liep een breuk op bij de impact die volgde. Liam Lawson stapt vanaf zaterdag in, maar is Nyck de Vries ook nog een optie geweest? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als technische updates uit de pitstraat, het verrassend sterke Williams en nieuws bij Ferrari.