Het Autodromo José Carlos Pace is het decor voor deel drie van de triple header en de laatste Formule 1-sprintrace van dit seizoen. Het is logischerwijs geen toeval dat er drie sprintraces (Qatar, Austin, São Paulo) richting het einde van het jaar zitten, aangezien de Formule 1 zoveel mogelijk punten aan het einde wilde vergeven en dus de titelstrijd lang spannend wilde houden. Het is door de overmacht van Red Bull glansrijk mislukt, al brengt het sprintweekend nog altijd veel vraagtekens met zich mee.

Om te beginnen maakt de lay-out van het compacte circuit het best lastig om de afstelling in slechts één uurtje training voor elkaar te krijgen. Dat wordt versterkt door wisselende weersomstandigheden, die dit weekend worden voorspeld. Zo maakt een regenachtige vrijdag het niet alleen lastiger om de downforceniveaus vast te stellen voor een wisselvallig weekend, maar is het ook van invloed op de rijhoogte. Een auto staat op regenbanden iets hoger dan op slicks, waardoor teams een zekere marge moeten inbouwen voor het geval het zondag droog is en de auto dan iets lager staat op slicks - al helemaal met de diskwalificaties van Austin in het achterhoofd.

Verder is het in Brazilië ook al sec uitkijken naar de krachtsverhoudingen vooraan. Red Bull is natuurlijk favoriet, maar kende vorig jaar juist een minder weekend. Dit jaar staat er wederom een sprintweekend voor de deur, al heeft het team volgens Max Verstappen wel enige ideeën hoe het beter kan na de editie van 2022. Die race weigerde Verstappen ook om zijn teamgenoot Sergio Perez voorbij te laten: "I gave my reasons and stand by it", klonk het. Het riep donderdag de vraag op hoe het ditmaal in een soortgelijk geval gaat, al hoopt Verstappen vooral dat de situatie zich niet voordoet. Al deze dingen komen aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als reacties van Fernando Alonso en Sergio Perez op de geruchten na Mexico en opnieuw bedenkingen bij het sprintformat in F1.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!