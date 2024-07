F1-update: Verstappen uit frustratie na kwalificatie, Pérez verder in gevarenzone

Voor het eerst sinds 2012 heeft McLaren een volledige eerste startrij te pakken in de Formule 1. Lando Norris had nog maar één setje nieuwe softs over voor Q3, maar zelfs dat hield hem niet van pole-position af. Oscar Piastri maakte het McLaren-feest helemaal compleet op P2, al levert het ophouden van de concurrentie in de slotfase niet meteen de sportiviteitsprijs op. Max Verstappen moest daarachter genoegen nemen met P3 en toonde zich tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock zeer uitgesproken en gefrustreerd. De Nederlander liet weten dat de updates nog niet genoeg zijn en dat sommige mensen binnen Red Bull 'wakker moeten worden'. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als hoe zwaar Sergio Pérez deze nieuwe crash kan worden aangerekend, waarom de timing van Yuki Tsunoda's schuiver ook ongelukkig is, een teleurstellende kwalificatie voor Mercedes en afsluitend een voorbeschouwing op de race van zondag.

