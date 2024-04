Een dag na de spectaculaire sprintkwalificatie in de regen bleek het weer 'business as usual' voor Max Verstappen in Shanghai. De Red Bull-coureur trok tijdens de sprintrace aan het langste eind, maar bleek na afloop daarvan nog niet helemaal tevreden over de afstelling van zijn RB20. "Ik meet mijn gevoel niet af aan het resultaat", sprak de wereldkampioen. Het betekent dat hij met Gianpiero Lambiase nog flink aan de set-up heeft gesleuteld, waarna gedurende de kwalificatie pole-position nummer honderd voor Red Bull Racing werd binnengehaald. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de knappe ronde van Fernando Alonso en zijn opvallende straf na afloop van de sprintrace. Verder volop aandacht voor een dag met twee gezichten voor Lewis Hamilton - met name de vraag hoe hij van P2 naar P18 kon afzakken op dezelfde dag - het stevige duel tussen beide Ferrari-coureurs en de eerste reacties op het vernieuwde sprintformat in de Formule 1.

