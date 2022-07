F1-update: Verstappen acht Ferrari te snel, maar wat doet de regen?

Nadat Sebastian Vettel donderdag met alle headlines aan de haal ging, bleek het vrijdag weer tijd voor de orde van de dag: baanactie op de Hungaroring. Of beter gezegd op de bloedhete Hungaroring. De buitentemperaturen liepen op tot ruim 34 graden en een asfalttemperatuur van ruim 56 graden spreekt al helemaal boekdelen. In die omstandigheden kwam Ferrari zoals verwacht het best voor de dag. Carlos Sainz tekende voor de toptijd in de eerste sessie, Charles Leclerc deed hem dat kunststukje aan het eind van de middag na. Het past eigenlijk naadloos bij wat zowel binnen als ook buiten het team van Ferrari wordt gezegd: de Hongaarse Grand Prix is een must-win.

Max Verstappen moest naast beide Ferrari-coureurs ook de McLaren van Lando Norris voor laten gaan. Voor de zondagse race rekent de wereldkampioen echter niet meteen op McLaren en is de blik natuurlijk op Ferrari gericht. De conclusie was vrijdagavond een vrij duidelijke: "Over één ronde is Ferrari te snel en zal het heel lastig worden om met hen te vechten." Het betekent dat Verstappen hoopt op regen en juist die regen lijkt ook te komen. De voorspellingen gaan uit van een natte zaterdag en wat dat voor de teams betekent, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Daarin ook aandacht voor Mercedes, dat vrijdag tegenviel. Lewis Hamilton reageerde geschokt toen hij via de boordradio het gat naar Ferrari te horen kreeg en noemde het na afloop verrassend hoe de prestaties van Mercedes schommelen van het ene raceweekend naar het andere. De realiteit gebiedt echter te zeggen dat het dubbele podium in Frankrijk op papier iets beter lijkt dan dat het in de praktijk was. Daar komt nog bij dat de Hungaroring om uiteenlopende redenen niet heel goed bij de W13 past. Wat die redenen precies zijn, komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update - net als de bijzondere achtervleugel van Aston Martin en de Ferrari-kopie van Haas.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!