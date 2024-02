De Formule 1-testdagen in Bahrein zijn vrijdag afgesloten met Ferrari bovenaan de tijdenlijst. Charles Leclerc tekende in de afsluitende sessie voor de snelste tijd, al gaat de blik meer op de long runs van alle teams. In die overzichten komen Max Verstappen en Red Bull Racing afgetekend als beste uit de bus, maar wat valt er te zeggen over Ferrari, Mercedes en alle andere formaties? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reactie van Verstappen zelf achter de pitbox, Fernando Alonso die Verstappen al vrij voorbarig tot wereldkampioen uitroept en Alpine dat vreest een lastige openingsfase van het Formule 1-seizoen tegemoet te gaan.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!