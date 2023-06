F1-update: Verstappen evenaart Senna, duidelijke woorden Hamilton achter podium

Ook de Grand Prix van Canada 2023 kan aan de erelijst van Max Verstappen worden toegevoegd. De Nederlander voerde het veld in Montreal van start tot finish aan en deed dit na Monaco en Barcelona al voor de derde Grand Prix op rij. Desondanks lieten de Red Bull-mannen na afloop optekenen dat het lastiger was dan dat het leek. Helmut Marko stelde zelfs dat het goed was dat Ferrari ver naar achter stond op de startopstelling, aangezien de Scuderia op beide compounds sneller was. Of dat laatste helemaal het geval is, valt te bezien, al is het wel een feit dat Ferrari sterk naar voren is gekomen en dat de strategie om buiten te blijven tijdens de safety car ditmaal ook goed heeft uitgepakt - overigens ook een beetje geholpen door een boordradio van Carlos Sainz.

Red Bull gaf na de race vooral aan dat het met de banden lastiger was dan gedacht. Verstappen liet bijvoorbeeld optekenen dat het zondag meer om temperatuur in de banden draaide dan om de slijtage. Dat laatste in bedwang houden is normaliter juist het sterke punt van Red Bull, waardoor de koele omstandigheden in Montreal volgens de WK-leider niet ideaal waren voor de RB19. Dat gezegd hebbende kende Verstappen nog altijd maar weinig problemen en wees Marko na afloop alleen lachend naar de aanvaring met een vogel en een momentje over de kerbstones.

Op het podium werd Verstappen geflankeerd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton, die overigens zeer lovend was over de andere mannen op het ereschavot. Even daarvoor had Hamilton achter het podium al onomwonden laten weten: "We suck in slow corners." Het is in iets andere bewoordingen wat James Allison vrijdag ook al had aangegeven: de updates van Monaco hebben de W14 vooral beter gemaakt in medium-speed en in snelle bochten, waardoor langzame bochten nog een verbeterpunt vormen. Met dat in het achterhoofd en ook de hobbelige ondergrond in Montreal meegerekend, is het extra hoopgevend dat Mercedes wederom op het podium te vinden was.

Achter de teams die normaliter de lakens uitdelen vooraan heeft met name Alexander Albon grote indruk gemaakt. De Williams-coureur deed het zaterdag al subliem met zijn vroege switch naar slicks tijdens de kwalificatie en reed een etmaal later snaarstrak naar P7, waarvoor hij trouwens ook de complimenten van Christian Horner heeft ontvangen. Voor Nyck de Vries waren er na de race weinig complimenten, al vatte Kevin Magnussen het moment in bocht 3 wel zeer sportief op door te zeggen dat hij de laatste is om iets te zeggen over coureurs die hard vechten. Al deze aspecten komen natuurlijk aan bod in de nieuwe video die bovenaan deze pagina te vinden is.

