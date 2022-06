F1-update: Verstappen en Red Bull favoriet in Canada, regen op komst?

De Grand Prix van Canada is twee jaar afwezig geweest op de kalender als gevolg van de coronarestricties. Anno 2022 is de race op het Circuit Gilles Villeneuve terug en dat is om meerdere redenen goed nieuws. Om te beginnen past de terugkeer naar Canada naadloos bij de toegenomen interesse in de Formule 1 op het Noord-Amerikaanse continent. Ten tweede, en minstens zo belangrijk, dragen coureurs de omloop een warm hart toe. Waarom dat is, komt aan bod in een nieuwe F1-update - net als enkele beklijvende Canadese Grands Prix uit het (recente) verleden.

Voor de editie van 2022 start Red Bull Racing als uitgesproken favoriet. Het kan ook niet anders gezien de recente vorm, al is die indrukwekkende reeks niet de enige reden. Ten tweede is het circuit in Montreal net als Baku een power-circuit. Niet voor niets heeft Helmut Marko laten weten dat zijn formatie de high-downforce banen van Spanje en Monaco goed heeft overleefd en dat er deze double-header op eigen kracht kan worden gewonnen, op terrein dat de RB18 beter moet liggen.

Bij concurrent Ferrari luidt de voornaamste vraag of Charles Leclerc een motorische gridstraf incasseert door zijn vierde turbo te pakken of niet. De Scuderia heeft formeel nog niets gecommuniceerd, al komen vanuit Italië wel de signalen door dat de interne verbrandingsmotor en de turbo uit Baku sowieso niet meer bruikbaar zijn. Ferrari heeft daardoor de keuze om turbo 1 op een nieuwe motor te zetten, ofwel een volledig nieuwe krachtbron en daarmee tien plekken gridstraf pakken. Los van deze motorische zorgen ziet Ferrari wel een aanknopingspunt voor circuits waarop topsnelheid een grote rol speelt. Wat dat is, komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Lewis Hamilton die ondanks het lastige uitstappen in Baku gewoon van de partij is.

Helaas is deze video al ruimschoots opgenomen voor het porpoising-bericht van de FIA. Excuses dat dit besluit en de gevolgen ervan nog niet aan bod komen in deze F1-update. We bespreken het natuurlijk uitgebreid in de volgende F1-update.

