Formule 1 GP van Mexico

F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade

De vrijdag voor de Grand Prix van Mexico-Stad uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van Mexico.

Ronald Vording

Bewerkt: 31 okt 2026, 05:58

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Max Verstappen weet nu al dat hij de Grand Prix van Mexico niet vanaf pole-position mag starten. De Nederlander heeft net zoals Liam Lawson een gridstraf ontvangen voor hun onderlinge clash tijdens de tweede vrije training. Verstappen gaf na het incident aan “geen idee te hebben” wat er door Lawsons hoofd ging en voegde toe het niet slim te vinden op het moment dat hij nog voor zijn F1-toekomst vecht. De stewards noemden het contact ‘onacceptabel’ en hebben om twee redenen besloten een gridstraf uit te delen in plaats van een waarschuwing. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals technisch directeur Pierre Waché die erkende dat er vrijdag ‘een disconnect’ in de Red Bull-auto was. Verder aandacht voor de snelheid van Ferrari op grote hoogte, enkele interessante uitspraken van George Russell en veel verwarring in de paddock over de superlicentie van Colton Herta.

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