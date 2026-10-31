Formule 1 GP van Mexico
F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade
De vrijdag voor de Grand Prix van Mexico-Stad uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van Mexico.
Ronald Vording
Bewerkt: 31 okt 2026, 05:58
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen weet nu al dat hij de Grand Prix van Mexico niet vanaf pole-position mag starten. De Nederlander heeft net zoals Liam Lawson een gridstraf ontvangen voor hun onderlinge clash tijdens de tweede vrije training. Verstappen gaf na het incident aan “geen idee te hebben” wat er door Lawsons hoofd ging en voegde toe het niet slim te vinden op het moment dat hij nog voor zijn F1-toekomst vecht. De stewards noemden het contact ‘onacceptabel’ en hebben om twee redenen besloten een gridstraf uit te delen in plaats van een waarschuwing. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals technisch directeur Pierre Waché die erkende dat er vrijdag ‘een disconnect’ in de Red Bull-auto was. Verder aandacht voor de snelheid van Ferrari op grote hoogte, enkele interessante uitspraken van George Russell en veel verwarring in de paddock over de superlicentie van Colton Herta.
Lees ook:
Formule 1Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico
Formule 1F1 LIVE VT2 Mexico: Leclerc snelste, Norris en Hadjar volgen
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat.
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
8 min
F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade
Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
1 u
Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico
F1 GP van Mexico: Charles Leclerc troeft McLaren en Mercedes af in VT2
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
6 u
F1 GP van Mexico: Charles Leclerc troeft McLaren en Mercedes af in VT2
F1 LIVE VT2 Mexico: Leclerc snelste, Norris en Hadjar volgen
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
8 u
F1 LIVE VT2 Mexico: Leclerc snelste, Norris en Hadjar volgen
Vorig artikel Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Ronald Vording
Herhaalt de geschiedenis zich echt? Wat Horners vergelijking tussen Newey, Aston Martin en Red Bull zegt
Formule 1
Formule 1 17 u
Herhaalt de geschiedenis zich echt? Wat Horners vergelijking tussen Newey, Aston Martin en Red Bull zegt
Waarom F1-teams en fabrikanten met meer vraagtekens dan ooit de GP van Mexico ingaan
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
18 u
Waarom F1-teams en fabrikanten met meer vraagtekens dan ooit de GP van Mexico ingaan
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
7 d
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Meer van
Max Verstappen
Verstappen grapt over Le Mans-ambitie Ricciardo: "Slim om mij te kiezen"
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
21 u
Verstappen grapt over Le Mans-ambitie Ricciardo: "Slim om mij te kiezen"
Extreem veel glijden? Max Verstappen en Hadjar leggen uit waarom Mexico nu nog lastiger wordt
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
23 u
Extreem veel glijden? Max Verstappen en Hadjar leggen uit waarom Mexico nu nog lastiger wordt
Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Nederland
2 m
Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten
Meer van
Red Bull Racing
F1-update: Max Verstappen bespreekt de lessen van Austin, Alonso haalt hard uit
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
F1-update: Max Verstappen bespreekt de lessen van Austin, Alonso haalt hard uit
Heeft Daniel Ricciardo spijt van zijn vertrek van Red Bull naar Renault?
Formule 1
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
1 d
Heeft Daniel Ricciardo spijt van zijn vertrek van Red Bull naar Renault?
Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Singapore
14 d
Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
5 d
Door Jake Boxall-Legge
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
5 d
Door Stuart Codling
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
7 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
7 d
Door Ronald Vording
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer