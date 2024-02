F1-update: Verstappen deelt indruk van RB20, wat zegt de tijd van Ferrari?

Carlos Sainz is na de tweede Formule 1-testdag in Bahrein bovenaan de tijdenlijst te vinden. De Ferrari-coureur ging rond in 1.29.921, waarmee hij rapper was dan de snelste testtijd van vorig jaar. Maar wat zegt die rondetijd eigenlijk en hoe verhouden de long runs zich tot Red Bull? Bij het laatstgenoemde team had Max Verstappen donderdagmiddag eigenlijk zijn laatste baansessie van de testdagen moeten afwerken, maar een losgekomen rooster achter de kerbstones bij bocht 11 besloot anders. Red Bull besloot Sergio Pérez de hele dag te laten rijden, waardoor Verstappen vrijdagmiddag de eer krijgt om de test af te sluiten. Bijkomend gevolg was dat Verstappens mediasessie met de Nederlandse pers al een dag eerder plaatsvond dan gepland. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken uitgebreid wat Verstappen te melden had, analyseren de testdag en gaan in op Christian Horner die kritiek op het tweede Red Bull-team pareert.

