F1-update: Verstappen denkt op Spa nog niet aan titel, Alonso reageert op transfer

Voor de zomerstop heeft Max Verstappen een prachtige marge van 80 punten opgebouwd in het rijderskampioenschap. Daar waar menigeen alvast in de agenda en naar de F1-kalender kijkt om te beoordelen waar de Red Bull-coureur met de wereldtitel aan de haal kan gaan, is hij zelf nog niet bezig met de mogelijkheid dat hij zijn tweede opeenvolgende kampioenschap kan pakken. De focus van Verstappen ligt vooralsnog op het winnen van zoveel mogelijk races, wat er weer voor zorgt dat een record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel in beeld komt. Of hij daar wel mee bezig is, komt aan bod in de video die je bovenaan deze pagina kan bekijken.

Mogelijk krijgt Verstappen dit weekend opnieuw wat hulp van Ferrari in de jacht op zijn tweede wereldtitel. Voor de zomerstop maakte de Scuderia geregeld fouten en bovendien bleek de betrouwbaarheid niet helemaal in orde. Dat leidde er in Canada al toe dat Charles Leclerc een gridstraf moest pakken en Ferrari overweegt nu ook om de Monegask in België achteraan te laten starten door een motorwissel. Waarom overwegen zij dat specifiek op Spa-Francorchamps en wat heeft de deadline voor de doorontwikkeling van de motoren op 1 september daar mogelijk mee te maken?

Ook is er volop aandacht voor de rijderscaroussel van de Formule 1, die momenteel op volle toeren draait. Tijdens de onderbreking maakte Fernando Alonso zijn overstap naar Aston Martin voor 2023 bekend en dat leidde tot een kettingreactie, waarvan Daniel Ricciardo bij McLaren het kind van de rekening werd. Wat hadden beide coureurs daarover te zeggen tijdens hun eerste perspraatje van de tweede seizoenshelft? En heeft Mercedes in België meer geluk met de aangepaste livery voor de W13 dan tijdens de Duitse GP van 2019, toen alles verkeerd ging wat er ook maar verkeerd kon gaan?

