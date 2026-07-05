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F1-update: Max Verstappen noemt vleugel 'gevaarlijk', frustraties over Red Bull-problemen groeien

De zeer bewogen Britse Grand Prix geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Charles Leclerc heeft op Silverstone een F1-zege gepakt die hij zeer goed kon gebruiken. De race eindigde tot ongenoegen van vele fans achter de safety car, al heeft de FIA daar na afloop een verklaring over uitgebracht. Het leidde echter wel tot kolderieke momenten, onder meer met Carlos Sainz. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de problemen van Kimi Antonelli en waarom Lewis Hamilton aan een extra straf is ontsnapt. Vervolgens alle aandacht voor de miserie voor Max Verstappen en Red Bull. De Nederlander liet weten dat hij liever met een nieuwe motor vanuit de pitstraat was gestart, al legde Laurent Mekies uit waarom het team een andere mening was toegedaan. Verstappen had een podiumplek ‘onverdiend’ gevonden, al kwam het door een crash niet eens zover. Opnieuw was een probleem met de achtervleugel daar debet aan, waardoor Verstappen het zelfs ‘gevaarlijk’ noemde en aangaf wel ‘even klaar te zijn’ met alle problemen die Red Bull heeft in 2026.

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