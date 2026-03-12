F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?
Zorgen over de veiligheid van F1-starts, Max Verstappen die enkele potentiële verbeteringen aan de FIA heeft voorgelegd en de roterende achtervleugel van Ferrari: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Voorafgaand aan de tweede race van dit Formule 1-seizoen gaat het in Shanghai nog vooral over het beeld van Melbourne. Want waar hebben we Down Under eigenlijk naar zitten kijken? En was dat nog steeds de Formule 1 zoals de koningsklasse is bedoeld? Tijdens de mediadag in China liet Max Verstappen weten dat hij verschillende ideeën met de FIA heeft gedeeld, maar dat grote veranderingen pas op de langere termijn kunnen worden doorgevoerd – wellicht voor volgend jaar. Maar wat kan er in 2026 wel gebeuren en is dat genoeg om het jojo-racen van de seizoensopener tegen te gaan? Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering vanuit de paddock. Daarin ook aandacht voor veiligheidszorgen over de starts, het verschil in efficiëntie tussen Mercedes en de klantenteams, de roterende achtervleugel van Ferrari en de huidige staat van Honda.
