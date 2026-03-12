Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Formule 1
GP van Australië
Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Formule 1
GP van China
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock

Formule 1
GP van China
Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock

Sainz kritisch op F1-auto's van 2026: "Dit past niet bij het DNA van de sport"

Formule 1
GP van China
Sainz kritisch op F1-auto's van 2026: "Dit past niet bij het DNA van de sport"

Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel

Formule 1
GP van China
Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel

F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?

Formule 1
GP van China
F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van China
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Formule 1 GP van China

F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?

Zorgen over de veiligheid van F1-starts, Max Verstappen die enkele potentiële verbeteringen aan de FIA heeft voorgelegd en de roterende achtervleugel van Ferrari: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Voorafgaand aan de tweede race van dit Formule 1-seizoen gaat het in Shanghai nog vooral over het beeld van Melbourne. Want waar hebben we Down Under eigenlijk naar zitten kijken? En was dat nog steeds de Formule 1 zoals de koningsklasse is bedoeld? Tijdens de mediadag in China liet Max Verstappen weten dat hij verschillende ideeën met de FIA heeft gedeeld, maar dat grote veranderingen pas op de langere termijn kunnen worden doorgevoerd – wellicht voor volgend jaar. Maar wat kan er in 2026 wel gebeuren en is dat genoeg om het jojo-racen van de seizoensopener tegen te gaan? Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering vanuit de paddock. Daarin ook aandacht voor veiligheidszorgen over de starts, het verschil in efficiëntie tussen Mercedes en de klantenteams, de roterende achtervleugel van Ferrari en de huidige staat van Honda.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Formule 1
GP van Australië
Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Formule 1
GP van China
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock

Formule 1
GP van China
Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock
Vorig artikel Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Volgend artikel Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel

Beste reacties

Meer van
Ronald Vording

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Naast Horner ook Wolff in de race voor Alpine-aandelen? Dit maakt het zo interessant

Formule 1
Formule 1
Naast Horner ook Wolff in de race voor Alpine-aandelen? Dit maakt het zo interessant

Ontdekte Aston Martin pas vorig jaar waar het met Honda aan was begonnen?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ontdekte Aston Martin pas vorig jaar waar het met Honda aan was begonnen?
Meer van
Max Verstappen

Max Verstappen ziet eenvoudige oplossing voor startprobleem met nieuwe F1-auto's

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen ziet eenvoudige oplossing voor startprobleem met nieuwe F1-auto's

Max Verstappen kijkt uit naar Nürburgring: "Meer plezier dan in F1-auto's"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen kijkt uit naar Nürburgring: "Meer plezier dan in F1-auto's"

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Meer van
Red Bull Racing

Hadjar ondanks uitvallen positief, maar "Marko is nooit onder de indruk"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hadjar ondanks uitvallen positief, maar "Marko is nooit onder de indruk"

Max Verstappen realistisch: "P5 is momenteel het maximaal haalbare"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen realistisch: "P5 is momenteel het maximaal haalbare"

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Bekijk meer