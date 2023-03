F1-update: Max Verstappen deelt eerste tik uit, wat maakt Alonso zo sterk?

De seizoensopener in Bahrein winnen is in de afgelopen jaren niet meteen een garantie op succes gebleken. Zo greep Lewis Hamilton in 2021 naast de wereldtitel en gold hetzelfde een jaar later voor Charles Leclerc. In dat opzicht is de overwinning van Max Verstappen statistisch misschien nog niet zo veelzeggend, maar sportief zeer zeker wel. Het verschil tussen de Nederlander en de rest was immers buitengewoon groot. Sergio Perez wist het Red Bull-feest op P2 nog compleet te maken, de rest gaf minimaal 38 seconden toe. Het zegt veel over de kracht van Red Bull, maar ook over het werk dat de tegenstand aan de winkel heeft. Bijzonder veel werk.

Voor Red Bull is het de bevestiging dat de lichtere RB19 werkt en goed met de banden om kan gaan. Door het ruwe asfalt in Bahrein is dat misschien nog wel de belangrijkste factor gebleken. Het past ook naadloos bij de data, waarin een omgekeerd patroon van vorig jaar te zien was. Red Bull won het tijdens de kwalificatie niet meer in het tweede deel van de rechte stukken, maar was juist sneller in de (langzame) bochten en qua tractie. De Scuderia heeft afgelopen winter vol ingezet op het reduceren van drag en dus op topsnelheid, maar betaalt het daar misschien een prijs voor? Leclerc concludeert in ieder geval dat Ferrari qua race pace een seconde per ronde toegaf op Red Bull, al is het natuurlijk nog pijnlijker dat zijn motor de geest gaf ondanks al het werk aan de betrouwbaarheid.

Naar een positieve uitschieter was het zondag gelukkig ook niet lang zoeken: Fernando Alonso. De Spanjaard reed in zijn eerste race voor Aston Martin meteen naar het ereschavot en onderstreepte daarmee twee dingen. Ten eerste is het de bevestiging dat Aston Martin afgelopen winter geweldig werk heeft verricht, waarbij het heel goed naar verschillende concepten uit de paddock heeft gekeken en die tot een zeer competitief geheel heeft gemaakt. Ten tweede toont het de klasse van Alonso zelf. De pure snelheid is er nog steeds en daarnaast lijkt de tweevoudig wereldkampioen schijfruimte over te hebben om na te denken over andere zaken. Het kwam perfect tot uiting in zijn inhaalacties op Hamilton en Carlos Sainz: "Ik wist dat we snelheid misten op rechte stukken en dus dat ik iets anders moest proberen." Het lukte wonderwel en heeft voor dé verrassing van de dag gezorgd, al zag Helmut Marko die naar eigen zeggen wel aankomen...

De toprace van Alonso komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de dag van Nyck de Vries en waarom Mercedes nu pas wil overstappen op een ander concept (en niet afgelopen winter).

