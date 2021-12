F1-update: Verstappen kent dag met twee gezichten in Abu Dhabi

Max Verstappen was vrijdag de snelste in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, maar in de tweede oefensessie was Lewis Hamilton duidelijk de sterkere onder het kunstlicht. Toch hoeven de fans van de Nederlander nog lang niet de hoop op te geven voor de race van komende zondag. In de video bovenaan deze pagina vertellen Ronald Vording en Koen Sniekers waarom.

Verder komen in de nieuwe F1-update ook de eerste reacties van de coureurs op het vernieuwde Yas Marina Circuit aan bod en is er uitgebreid aandacht voor de persconferentie van teambazen Toto Wolff en Christian Horner. Beide heren schudden elkaar vrijdag de hand, maar zullen elkaar zeer waarschijnlijk geen kerstkaartje sturen. Horner zag zich bovendien vooral genoodzaakt om het op te nemen voor Verstappen,, mede nadat een omstreden video van het Britse Sky op zijn zachtst gezegd voor verontwaardigde reacties had gezorgd binnen het kamp van Red Bull Racing.

