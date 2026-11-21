Formule 1 GP van Las Vegas
F1-update: Max Verstappen cryptisch over hardnekkig probleem bij Red Bull, Russell haalt hard uit
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 21 nov 2026, 12:41
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Kimi Antonelli heeft de snelste ronde geklokt tijdens de Formule 1-kwalificatie in Las Vegas, maar door zijn gridstraf zal Max Verstappen vanaf pole-position starten. Bij Mercedes werden er na afloop vragen over het run plan en de slipstream gesteld, waarbij George Russell liet weten dat het intern zal worden besproken. De Brit haalde eveneens hard uit naar Verstappen naar aanleiding van hun onderlinge clash in de derde vrije training. De Nederlander wilde er op zijn beurt geen tijd aan verspillen en zei het de moeite niet eens waard te vinden. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een mysterieus probleem bij Red Bull, waar Verstappen na de kwalificatie in cryptische termen over sprak. Verder aandacht voor de desastreuze kwalificatie van Ferrari, een interessante theorie van Verstappen daarover en wat we van de race over de Strip kunnen verwachten.
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